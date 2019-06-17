Названы самые солнечные города России

Росгидромет назвал два самых солнечных российских города и самое ветреное место в стране.

«Самый солнечный город России – Улан-Удэ (Бурятия), среднегодовые показатели солнечного света в нем составляют 2797 часов. На втором месте Хабаровск – там солнечных часов 2449», – сказано в группе Росгидромета «ВКонтакте».

Также в ведомстве назвали самое ветреное место в России. Им оказался мыс Тайгонос в Магаданской области. Там порывы ветра достигают 58 м/с, или 208 км/ч.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие выгоды принесет России глобальное потепление.