Боевики обстреляли сирийский Алеппо

Незаконные вооруженные формирования за сутки нарушили режим прекращения огня в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в городе Алеппо, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Бакин уточнил, что под обстрелом оказались населенные пункты Нахшебба, Кесаб, Ардаш-Даг, Кинсибба, Руейсет-Искандер, Ройс-Услейман, Айн-эль-Ашра, Сафсафа и Ройсет-Рушу в провинции Латакия, Хуайз и Каркад – в провинции Хама, передает РИА «Новости».

В городе Алеппо был обстрелян район научно-исследовательского центра, добавил он.

Кроме того, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарных акции в населенных пунктах Латакии и Дейр-эз-Зора. Нуждающимся передали 1 тыс. продовольственных наборов.

Ранее в воскресенье один из наблюдательных пунктов вооруженных сил Турции подвергся минометному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.