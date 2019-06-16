Умер «гостевой» барабанщик группы «Машина времени»

Умер барабанщик Сергей Остроумов из группы «Оркестр креольского танго», который также был «гостевым» музыкантом «Машины времени», сообщил Андрей Макаревич.

«Умер Сережа Остроумов», – написал Макаревич в своем Facebook.

Остроумов стал известен в начале 90-х годов благодаря выступлениям на нескольких фестивалях в квартете Кондакова – Рябова, в том числе на престижном Jazz Ost West в Нюрнберге (1992 год). После этого жил в Нидерландах.

После возвращения в Россию стал одним из наиболее приглашаемых барабанщиков Санкт-Петербурга. Последние годы жил и работал в Москве у Андрея Макаревича.