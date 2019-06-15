В США заявили о необходимости сдерживания России в Балтийском регионе

США необходимо провести «оценку военных потребностей балтийских стран» для противостояния России. Законопроект с соответствующим предложением внес на рассмотрение конгресса республиканец Майкл Конэуэй.

В документе говорится, что США должны «возглавить» работу над стратегией сотрудничества со странами Прибалтики, передает RT.

В частности, предлагается укреплять сотрудничество «в сферах, способных улучшить оперативную совместимость, совместные возможности и боевую готовность, необходимые балтийским странам для повышения национальной безопасности».

Указывается, что Россия якобы пытается ослабить Североатлантический альянс и воссоздать сферу своего влияния в Европе, используя давление, запугивание и открытую агрессию, и Эстония, Латвия и Литва «особенно уязвимы» перед якобы все более агрессивной Москвой.

В связи с этим предлагается изучить возможности предоставления Прибалтике подвижных ЗРК дальнего действия.

В случае одобрения законопроекта министр обороны США вместе с коллегами из стран Прибалтики и НАТО проведет оценку военных потребностей стран Балтии.

Кроме того, планируется оценить деятельность по улучшению военной и оборонной инфраструктуры и логистике.

Ранее НАТО увязало свои учения на Балтике с Крымом. В учениях принимают участие около 8,6 тыс. военных из США и стран Европы, задействовано до 40 кораблей, судов и подводных лодок.

Их действия отслеживают ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», а также малый ракетный корабль «Ливень».