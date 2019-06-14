Проект российской атомной станции признан соответствующим европейским требованиям

Передовой российский проект атомной станции «ВВЭР-ТОИ» получил сертификат Организации европейских энергопроизводителей, которая признала его соответствующим «Требованиям европейских эксплуатирующих организаций» (European Utility Requirement, EUR).

Торжественная церемония вручения соответствующего сертификата прошла в четверг в Санкт-Петербурге.

«Я могу с полным основанием заявить, что проект «ВВЭР-ТОИ» прошел самую тщательную и глубокую экспертизу, и он полностью соответствует требованиям EUR», – заявил в рамках церемонии почетный президент EUR, замглавы Дирекции по поддержке проектов и цифровому преобразованию EDF (Франция) Гийом Жаккар, слова которого приводятся на сайте Росатома.

Генеральный проектировщик проекта «ВВЭР-ТОИ» – АО «Атомэнергопроект» (входит в Инжиниринговый дивизион Росатома), конструктор реакторной установки – АО ОКБ «Гидропресс», научный руководитель – НИЦ «Курчатовский институт». Владелец проекта – АО «Концерн Росэнергоатом».

Европейские эксперты сделали выводы о соответствии проектных решений требованиям EUR на основе рассмотрения проектно-конструкторской документации и информации, представленной в документах по референтному проекту Курской АЭС-2. Их анализ предусматривал изучение ответов на 4 тыс. 332 основополагающих вопроса по безопасности требований EUR, тематика которых охватывает весь комплекс атомной станции. В результате европейские эксперты пришли к выводу о соответствии проекта «ВВЭР-ТОИ» современным представлениям о безопасности и экономичности АЭС. Проведенный анализ дает возможность улучшения качества разработки последующих проектов и дальнейшей эксплуатации АЭС.

По словам президента АО ИК «АСЭ» – первого заместителя генерального директора по операционному управлению Росатома Александра Локшина, вручение сертификата EUR – весомая оценка, проделанной в отрасли работы по созданию очередного современного проекта атомной станции. «Мы создали проект «ВВЭР-ТОИ», где применили новые технологические решения, повышающие уровень безопасности и надежность работы АЭС. Полученный сегодня сертификат EUR – подтверждение соответствия этих решений международным требованиям», – отметил Локшин.

Признание соответствия проекта «ВВЭР-ТОИ» «Требованиям европейских эксплуатирующих организаций» будет способствовать продвижению российских атомных технологий на зарубежных рынках, отметили в госкорпорации.

Организация европейских производителей электроэнергии была создана в 1992 году и объединяет около 15 компаний, которые представляют крупных европейских производителей электроэнергии. Требования EUR нацелены на разработку базовых проектов АЭС, сбалансированных с точки зрения безопасности, надежности производства, а также стоимости электроэнергии.

Проект «ВВЭР-ТОИ» – типовой проект оптимизированного и информатизированного энергоблока технологии ВВЭР. Совокупной задачей проекта была разработка типового проекта энергоблока АЭС большой мощности, способного конкурировать с активно развивающимися и признанными лидерами в области атомной энергетики. В настоящее время по проекту «ВВЭР-ТОИ» сооружается станция замещения – Курская АЭС-2.