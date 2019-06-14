Huawei рассказала, чем заменит Android

Китайская корпорация Huawei в скором времени запустит собственную операционную систему Hongmeng, которая будет установлена на аппаратах компании вместо ОС Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.

По его словам, процесс запуска собственной операционной системы может занять несколько месяцев, и Huawei намерен зарегистрировать марку этой ОС, которая сейчас тестируется в Китае, передает РИА «Новости».

Между тем ранее министр цифрового развития, связи и информации России Константин Носков и глава Huawei Го Пин на полях Петербургского международного экономического форума обсудили возможность использования на смартфонах Huawei ОС «Аврора».

При этом в «Ростелекоме» заявили, что не получали предложений об использовании мобильной ОС «Аврора» (ранее – Sailfish) на смартфонах Huawei, но отметили готовность к сотрудничеству.

Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская сказала газете ВЗГЛЯД, что «предложение Huawei перейти на операционную систему «Аврора» очень перспективное».

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о запрете использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах Huawei, а также о перспективах российской «Авроры» в этой ситуации.