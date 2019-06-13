Цены на нефть выросли после падения на 4%

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром идут вверх после резкого обвала в среду, произошедшего на фоне данных о росте запасов сырья в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,57% – до 60,3 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI поднялась на 0,16% – до 51,22 доллара за баррель, передает РИА «Новости».