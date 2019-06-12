Робот расскажет об истории России в «Одноклассниках»

Робот по имени Клиоша проведет первую виртуальную экскурсию по музею современной истории России.

Онлайн трансляция экскурсии пройдет 12 июня в 16.00 на официальной странице музея в «Одноклассниках».

Робот последнего поколения Клиоша одновременно является и экскурсоводом, и экспонатом музея. Он постоянно совершенствуется, расширяя свои познания о музейных экспонатах и об истории России.

Экскурсовод расскажет онлайн посетителям музея о новейшей истории России от путча в 1991 году до Чемпионата мира по футболу в 2018. Кроме того, можно будет своими глазами увидеть экспонаты с церемоний инаугурации президента СССР Михаила Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина.

Пользователи «Одноклассников» также увидят первые мобильные телефоны, акции «Хопер» и МММ, личные вещи космонавтов и футбольный мяч, подписанный сборной России после ЧМ по футболу.

«Одноклассники» регулярно придумывают интерактивные форматы для пользователей: виртуальные экскурсии, трансляции с современных фестивалей и театральных постановок. Например, в мае Одноклассники и Эрмитаж запустили викторину по выставке «Боги. Люди. Герои» о древнеримских городах Помпеи и Геркуланум, которые погибли в 79 году из-за извержения Везувия.