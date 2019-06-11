Климкин дал пессимистичный прогноз о членстве Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его страна не станет членом ЕС в ближайшие 10 лет. Он назвал «глупостями» заявления о возможности Киева в скором времени вступить в Евросоюз.

«Кто-то слышал, что вступим в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были бы вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что за 10 лет – уже реальнее, но все еще глупости. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было бы начинать буквально завтра», – написал он в Facebook.

Он отметил, что утром случайно стал участником дискуссии о возможных сроках вступления Украины в ЕС, и ему было обидно «выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок».

В то же время Климкин заявил, что Украина «точно» вступит в ЕС.

Климкин должен вскоре покинуть пост министра иностранных дел Украины. Он занимал это место при президенте Петре Порошенко, который как раз и обещал скорое вступление Украины в ЕС. В январе Порошенко, в частности, говорил, что Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз в 2024 году.