МИД оценил решение Ирана частично приостановить выполнение СВПД

Москва с пониманием относится к решению Тегерана частично приостановить выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе, заявили в пресс-службе МИД России.

«С пониманием восприняли решение Исламской Республики Иран о приостановлении выполнения части ее добровольно принятых обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», – говорится в комментарии на сайте МИД.

В то же время Москва призывает Тегеран воздержаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств по иранской ядерной сделке. «Призываем Иран воздерживаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств в рамках СВПД, а все государства-участники «ядерной сделки» – соблюдать свои обязательства согласно Плану действий, форсировать реализацию проектов, осуществляемых в соответствии со всеобъемлющими договоренностями, в частности модернизацию реактора в Араке», – отметили в ведомстве.

Также Москва призывает все страны «не сворачивать такие экономические связи, в т.ч. закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей».

Одновременно Москва настаивает, чтобы США прекратили любые действия, осложняющие политическое и экономическое сотрудничество других стран с Ираном.

МИД также отметил, что пока наблюдается продолжение избранной США линии. «Только что США ввели новый пакет санкций, затрагивающих металлургическую отрасль Ирана. Решительно осуждаем этот шаг», – подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что Россия продолжит строить АЭС в Бушере и перепрофилировать объект в Фордо и готова к другим совместным проектам с Ираном. «Выражаем готовность и дальше сотрудничать с Тегераном как в рамках СВПД, так и для продвижения других двусторонних проектов. В частности, намерены продолжить работы по перепрофилированию бывшего уранообогатительного предприятия в Фордо под производство стабильных изотопов, а также по строительству АЭС «Бушер», – заявили в МИД.

В среду Иран приостановил часть обязательств по ядерной сделке. Тегеран заявил, что в течение двух месяцев должно быть подготовлено новое соглашение, иначе Иран начнет обогащать уран. На такой шаг Иран решился на фоне новых угроз со стороны США.