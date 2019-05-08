США захотели модернизировать ядерный арсенал «для сдерживания России»

Американский арсенал тактического ядерного вооружения модернизируют «для сдерживания России в Европе», заявил глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Данфорд рассказал о сценарии, при котором Россия якобы может планировать использование «тактического ядерного оружия в Европе». В этом случае США, по его словам, должны будут решить, использовать им стратегическое ядерное вооружение или «не иметь возможности ответить вообще», передает ТАСС.

Как заявил председатель КНШ, наличие у США «ядерных зарядов малой мощности» позволит убедить Россию, что ядерное оружие не даст Москве «стратегического преимущества».

По его оценке, у России есть 2,5 тыс. тактических ядерных боеголовок.

Напомним, в США утверждают, что якобы существует российская доктрина «эскалации для деэскалации», в рамках которой Россия рассматривает возможность ограниченного применения ядерного оружия. Москва уже опровергла эту информацию. Более того, в феврале президент России Владимир Путин указывал, что российская концепция применения ядерного оружия не предполагает превентивного удара.

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