Проект «Судьба солдата» получил свыше тысячи заявок на поиск сведений о пропавших участниках ВОВ

Активисты ОНФ вместе с Поисковым движением России с 29 апреля открыли свыше 120 приемных по сбору заявок на поиск сведений об участниках Великой Отечественной и их родственников; за это время поступило более тысячи заявок.

Проект носит название «Судьба солдата», говорится на сайте ОНФ. Стационарные и мобильные приемные продолжили работать вплоть до 9 мая.

Больше всего заявок пришло из Рязанской области (67), Ивановской области (26) и республики Башкортостан (17). После того как эксперты находят информацию о родственнике заявителя, активисты ОНФ организуют передачу найденных сведений обратившимся гражданам.

«Этот проект связан с деятельностью Поискового движения России. Мы всегда оказывали гражданам помощь в разных вопросах – поиск информации о боевом пути человека, о без вести пропавших, погибших и так далее. Поисковики – это достаточно большая организация, но, конечно, Народный фронт, который присоединился к этому проекту, помогает сейчас делать эту работу, используя свои большие возможности. Благодаря этому 85 регионов подключились к организации общественных приемных», – заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева.

Она добавила, что проект «Судьба солдата» – это отличная возможность пополнить семейную историю. При этом во многих регионах активистам ОНФ уже удалось найти нужные данные и сообщить об этом родственникам.

«Ребята из Хабаровского края сообщили о том, что правнучка искала могилу своего деда. В семье знали, что он погиб, но не знали, где похоронен. Теперь документы появились, ребята нашли место захоронения. Родственники собираются туда поехать. У другой заявительницы дедушка был без вести пропавшим. Благодаря помощи активистов ОНФ они узнали, что он погиб в ноябре 1941 года, и даже стало известно место захоронения», – рассказала Цунаева.

В Москве открылись две общественные приемные, куда обратились уже несколько десятков человек. Юная москвичка Алена Лазарева пришла в общественную приемную в поселке Кокошкино, чтобы найти хоть какие-то сведения о своем пропавшем без вести прадедушке.

Когда-то этими поисками занималась ее бабушка. Документов с тех времен осталось совсем немного: фотография, несколько писем с фронта и извещение о том, что Евгений Миронюк пропал без вести. И вот уже больше 75 лет родные солдата пытаются хоть что-то узнать о его судьбе: где он воевал и где принял последний бой. С сегодняшнего дня этими поисками занялись активисты ОНФ.

Стационарные общественные приемные открылись в библиотеках, школах, вузах, торговых центрах, на площадях, в скверах, парках и других общественных местах городов. Также активисты ОНФ выезжают в населенные пункты разных районов, где работают и мобильные приемные. Жители отдаленных территорий могут подать заявку на поиск информации о родственнике с помощью отправки анкеты на электронную почту региональных отделений ОНФ или сообщением в соцсетях.