Ловившему покемонов Соколовскому смягчили наказание

Наказание для блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок после «ловли покемонов» в екатеринбургском храме, было смягчено.

«Ходатайство подлежит удовлетворению. Освободить Соколовского от наказания, назначенного приговором по девяти статьям 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По совокупности окончательно определить наказание в виде шести месяцев ограничения свободы», – вынес решение судья Куйбышевского районного суда Петербурга, передает ТАСС.

7 июля 2017 года Свердловский облсуд удовлетворил апелляцию на приговор Соколовскому, осужденному за оскорбление чувств верующих. До этого Соколовский получил 3,5 года условно за ловлю покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Перед этим Соколовский был признан виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

В феврале 2018 года Соколовский заявил о планах по отказу от российского гражданства по окончанию срока.