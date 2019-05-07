В центре Петербурга вывесили баннер с портретами Бортко и Сталина

На Поцелуевом мосту через реку Мойку в центре Санкт-Петербурга вывесили баннер с портретами кандидата в губернаторы Северной столицы, режиссера Владимира Бортко и Иосифа Сталина.

Неизвестные авторы баннера решили сравнить достижения советского вождя и режиссера-миллионера. Среди перечисленных на плакате фактов говорится, что к 73-м годам Сталин смог одержать победу в Великой Отечественной войне, остановить нацизм и сделать из СССР мощнейшую державу, пишет «Ридус».

В то же время к «заслугам» Бортко отнесли его имущество, нажитое к 73-м годам: по данным СМИ, в декларации режиссера за 2018 год указан доход в размере 17 млн рублей, квартира площадью 138 квадратных метров, земельный участок 940 квадратных метров и дом 236 квадратных метров.

Ранее в ходе первомайских демонстраций активисты уже обращали внимание на тот факт, что состояние Бортко не согласуется с коммунистическими идеалами.

О выдвижении кандидатуры режиссера Владимира Бортко на пост губернатора Санкт-Петербурга стало известно в начале марта. Его кандидатуру рекомендовал пленум комитета и контрольно-ревизионной комиссии Петербургского городского отделения КПРФ.

Выборы главы Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.