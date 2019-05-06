Аэропорт Шереметьево вернулся в штатный режим работы

Аэропорт Шереметьево, где в воскресенье сгорел «Супрерджет» авиакомпании «Аэрофлот», вернулся в штатный режим работы, сообщила пресс-служба аэропорта.

«Аэропорт Шереметьево перешел в штатный режим работы с двумя взлетно-посадочными полосами. Планируется, что в течение предстоящих суток аэропорт войдет в график выполнения рейсов согласно центральному расписанию», – говорится в сообщении пресс-службы.

В сообщении также уточняется, что представители Межгосударственного авиационного комитета и следственная бригада СК завершили работать на аэродроме, а сгоревший самолет переместили на удаленную стоянку, пишет ТАСС.

«Авиакомпании посредством СМС-сообщений и телефонных звонков минимум за пять часов информируют пассажиров отмененных либо отложенных рейсов о соответствующих изменениях в статусе», – добавляет пресс-служба.

Напомним, 5 мая направлявшийся из Москвы в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел во время аварийной посадки в Шереметьево. Из находившихся на борту 78 человек погиб 41, а еще девять госпитализированы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.