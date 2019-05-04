Появилась информация о возможном сокращении добычи нефти в России на 10%

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу в связи с ситуацией вокруг нефтепровода «Дружба», сообщают источники в нефтяной отрасли.

Reuters утверждает, что «Транснефть» просит снизить добычу до 7 мая на 900 тыс. тонн или примерно 6,6 млн баррелей, передает ТАСС.

Агентство указывает, что речь идет приблизительно о 10% от общего объема добычи нефти в России, пишут «Ведомости».

Просьба сократить добычу объясняется тем, что из-за ситуации вокруг нефтепровода «Дружба» и временной приостановки поставок хранилища оказались заполнены.

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