Собчак и Бузова устроили скандал из-за куртки за 300 тыс. рублей

Ксения Собчак ответила Ольге Бузовой, которая ранее возмутилась, что телеведущая рассказала о просьбе одного дизайнера в адрес Бузовой не носить его вещи.

«Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд!», – написала Бузова в Instagram, предположив, что речь идет о директоре Balenciaga Демне Гвасалия.

Певица обвинила грузинского дизайнера в распускании сплетен и предложила вернуть купленные вещи в обмен на деньги: «Я купила куртку вашего пошива в Мадриде за 300.000 рублей, и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!».

Ксения Собчак решила ответить Бузовой, призвав ее, не обвинять «людей по слухам и домыслам».

«Оля, почему ты решила, что это Демна? Я же ни слова об этом не говорю. Более того, в отличии от обсуждаемой темы, ты эту куртку купила сама, тебе никто не дал «поносить» и сказать тебе такого никто не может», – прокомментировала Собчак пост Бузовой.

Она также уточнила: «Спасибо за интерес к моей программе и повторюсь, если я привожу какой-то пример - я это делаю как журналист и модератор, совершенно не значит, что я с этим примером согласна. А вот обижать прекрасного Демну не стоит: во-первых, это сказал не он, а во-вторых, он очень талантливый человек в своей области, совершивший революцию в мире моды».

Ранее телеведущая Ксения Собчак и певица Слава поругались из-за слов Собчак о том, что Ольга Бузова выступает в «маленьких ДК и ужасных залах».