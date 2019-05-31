Собчак и Бузова устроили скандал из-за куртки за 300 тыс. рублей

Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего.
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Американские СМИ пишут о том, что Россия готова поддержать США в иранском вопросе и отказаться от поставки Тегерану С-400. Однако у Москвы нет ни оснований, ни желания, ни наивности для такого шага.
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Со времен Рейгана ни один режиссер не может снимать кино про американские вооруженные силы, не получив согласия министерства обороны США. Почему же в нашей стране режиссеры получают добро на съемки таких фильмов, как «Братство»?
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На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
Ксения Собчак ответила Ольге Бузовой, которая ранее возмутилась, что телеведущая рассказала о просьбе одного дизайнера в адрес Бузовой не носить его вещи.
«Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд!», – написала Бузова в Instagram, предположив, что речь идет о директоре Balenciaga Демне Гвасалия.
Певица обвинила грузинского дизайнера в распускании сплетен и предложила вернуть купленные вещи в обмен на деньги: «Я купила куртку вашего пошива в Мадриде за 300.000 рублей, и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!».
Ксения Собчак решила ответить Бузовой, призвав ее, не обвинять «людей по слухам и домыслам».
«Оля, почему ты решила, что это Демна? Я же ни слова об этом не говорю. Более того, в отличии от обсуждаемой темы, ты эту куртку купила сама, тебе никто не дал «поносить» и сказать тебе такого никто не может», – прокомментировала Собчак пост Бузовой.
Она также уточнила: «Спасибо за интерес к моей программе и повторюсь, если я привожу какой-то пример - я это делаю как журналист и модератор, совершенно не значит, что я с этим примером согласна. А вот обижать прекрасного Демну не стоит: во-первых, это сказал не он, а во-вторых, он очень талантливый человек в своей области, совершивший революцию в мире моды».