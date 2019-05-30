Улицу Российскую в Киеве решили переименовать

30 мая во время заседания Комиссии горсовета Киева согласовали переименование шести улиц, включая Российскую, сообщила пресс-служба Киевсовета.

Улицу Российскую в Дарницком районе решили назвать в честь погибшего под Иловайском добровольца Юрия Литвинского, пишет «Страна».

Новые варианты названий улиц перед заседанием комиссии прошли общественные слушания. Далее депутаты горсовета должны будут их утвердить в ходе пленарного заседания.

Литвинский являлся заместителем командира по вооружению батальона НГУ «Донбасс». Он умер 10 августа 2014 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве улицу Московскую собрались переименовать в честь погибшего в «АТО» бойца. 7 июля 2016 года депутаты Киевского горсовета переименовали Московский проспект в проспект Степана Бандеры, который был основателем Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии* (ОУН*-УПА*), сотрудничавшей в годы Второй мировой войны с нацистской Германией. На совести бойцов ОУН-УПА – сотни тысяч убитых.

Напомним, что в рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов, среди которых отмечено 987 населенных пунктов и 32 города. Также под снос попали 2,5 тыс. памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тысячи – это монументы Ленину. На Украине подвергли декоммунизации даже хлеб.