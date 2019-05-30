В США назвали американский СПГ «молекулами свободы»

Сразу два представителя министерства энергетики США, рассказывая об увеличении экспорта газа за границу из терминала сжиженного газа Freeport в Техасе, назвали американский СПГ «свободным газом» и «молекулами американской свободы».

Как заявил замминистра энергетики США Марк Менезес, увеличение объемов экспорта имеет «решающее значения для распространения свободного газа по всему миру». При этом он добавил, что благодаря американскому газу, в США и по всему миру будет «более чистый воздух», передает РИА «Новости».

В свою очередь помощник министра энергетики по ископаемым видам топлива Стивен Винберг заявил, что увеличение поставок американского газа на мировой рынок необходимо для «обеспечения мира чистой энергией, а также для поддержки энергетической безопасности союзников США по всему миру».

«Это позволяет молекулам американской свободы распространяться по всему миру», – приводятся слова Винберга на сайте министерства.

Напомним, США, продвигающие в ЕС свой СПГ, выступают против проекта «Северный поток – 2».

С июля 2018 года совокупный импорт в ЕС сжиженного природного газа из США увеличился на 272%, достигнув 10,4 млрд кубометров. США стали третьим по величине поставщиком СПГ в Европу в 2019 году с долей 12,6%. При этом Европа стала основным направлением для поставок американского СПГ в январе-феврале 2019 года.

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