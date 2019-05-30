Экс-президент Австрии призвал развивать экономическое сотрудничество с КНДР

Ключ к установлению прочного мира на Корейском полуострове лежит в укреплении экономического сотрудничества с КНДР, заявил экс-президент Австрии Хайнц Фишер, выступая с речью в Республике Корея.

Говоря о ситуации на Корейском полуострове, Фишер призвал стороны «не отказываться от сотрудничества», какой бы сложной ни была ситуация, передает ТАСС.

«Только продолжая взаимодействие ради достижения единой цели, можно преодолеть все противоречия», – уверен экс-президент Австрии.

По его словам, «экономическое сотрудничество должно стать таким прочным, что потребует политического сотрудничества». «В этом случае связи окрепнут так, что война станет невозможной», – сказал Фишер, приведя в пример взаимодействие между Францией и Германией после 1945 года.

Экс-президент Австрии подчеркнул важность соблюдения взятых ранее на себя обязательств. В этой связи он раскритиковал действия американского президента Дональда Трампа.

«Решения Трампа по иранской ядерной сделке, выход США из Парижского соглашения по климату делают перспективы диалога с Северной Кореей по денуклеаризации еще более туманными», – отметил политик.

Ранее из результатов социологического опроса стало известно, что большинство жителей Южной Кореи выступили за сближение с КНДР.

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