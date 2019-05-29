Росстат признал очередную грубую ошибку

Росстат объявил о проведении проверки данных о том, что всем проживающим в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) семьям денег хватает только на еду. Это второй крупный сбой службы, о котором стало известно за последнюю неделю.

«У нас есть ощущение, что там был технический сбой. Идет проверка. Думаю, до конца недели мы сможем всем рассказать, что случилось», – приводит «Интерфакс» слова представителя Росстата.

Ранее в ЯНАО не поверили данным Росстата о благосостоянии местных жителей, согласно которым 100% семей округа денег хватает лишь на еду. Власти региона предположили, что в Росстате была допущена ошибка.

Согласно опросу ВЦИОМ в конце 2018 года, 44% жителей ЯНАО сообщили, что им хватает денег на покупку вещей первой необходимости, а 37% сказали, что могут позволить себе поездки в отпуск и крупные покупки. Еще 4% заявили, что в состоянии делать дорогостоящие покупки, и лишь 11% отметили, что денег хватает только на питание и не всегда на другие нужные вещи.

В мае Росстат предоставил данные, согласно которым в России 48,2% семей не имеют возможности приобретать товары длительного пользования, так как денег хватает лишь на еду и одежду.

Также 23 мая Росстат отозвал данные о промышленном производстве в России в январе – апреле 2019 года из-за обнаруженной в них ошибки. Некорректная оценка была опубликована в связи с тем, что одно из добывающих предприятий в ЯНАО предоставило неточные данные.