В ЯНАО не поверили данным Росстата о тотальной бедности населения

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа предполагают, что Росстат ошибся при исследовании благосостояния местных жителей, которым якобы хватает средств только на покупку продуктов, заявили в пресс-службе губернатора региона Дмитрия Артюхова.

В пресс-службе губернатора ЯНАО сообщили, что в регионе регулярно проводятся социологические исследования на тему благосостояния жителей, и их результаты отличаются от представленных Росстатом, передает РИА «Новости».

Например, в октябре 2018 года опрос о финансовом положении жителей региона проводил ВЦИОМ. Тогда 44% жителей сообщили, что им всегда хватает средств на вещи первой необходимости, 37% сказали, что могут делать крупные покупки и ездить в отпуск, 4% могут делать дорогостоящие покупки и 11% – денег всегда хватает только на питание и не всегда на другие необходимые вещи.

В 2016 году Росстат публиковал аналогичное исследование, и тогда доля семей в регионе, которым хватает средств только на еду, составляла 2,4%, а 57,5% семей хватало денег на еду, одежду и товары длительного пользования.

Кроме того, за 2017-2018 годы прирост реальной зарплаты в регионе достиг 8,4%.

В 2018 году средний размер заработный платы в автономном округе в пять раз превышал стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Источник в правительстве ЯНАО сообщил, что местные власти уже обратились в Росстат с просьбой проверить опубликованные данные.

Другой источник в правительстве Ямала назвал странным тот факт, что все 260 домохозяйств, чье благосостояние в автономном округе изучил Росстат, ответили одинаково.

Ранее Росстат опубликовал исследование, согласно которому в России у 48,2% семей отсутствует финансовая возможность приобретать товары длительного пользования – денег хватает только на еду и одежду.

При этом в Ямало-Ненецком АО 100% домохозяйств, принимавших участие в исследовании, сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды уже затруднительна.

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