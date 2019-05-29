Появились сведения о гибели российского спецназовца после засады в Сирии

Арабоязычные СМИ сообщили, что боевики устроили засаду российским спецназовцам в районе населенного пункта Хербет-эн-Накус в сирийской провинции Хама; утверждается, что якобы есть погибшие и раненые.

По данным арабоязычного Telegram-канала Nors for Studies, в субботу вечером боевики попытались атаковать российских спецназовцев в районе этого населенного пункта. Якобы были атакованы 23 человека, после боя раненые, как утверждается, были эвакуированы. Telegram-канал изначально сообщил об одном раненом российском спецназовце.

Позже другой Telegram-канал, принадлежащий боевикам, утверждал, что один спецназовец убит, еще один ранен.

Также были опубликованы фотографии предметов, которые якобы принадлежали попавшим в засаду россиянам.

На фото видны, в частности, бейсболка, изготовленная московской фирмой «Сплав», а также магазин от автомата.

Conflict Intelligence Team пишет, что предполагаемый инцидент произошел всего в семи с половиной километрах от места, где военный корреспондент Олег Блохин якобы сфотографировал бойцов Центра специального назначения ФСБ России.