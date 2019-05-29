Брошенную в поликлинике девочку передали бабушке

Брошенную в московской поликлинике девочку передали в семью бабушки по отцовской линии.

«29 мая ребенок был выписан из больницы и передан под предварительную опеку в семью, в которой уже воспитывается ее родной пятилетний брат. С 2017 года с согласия матери девочки старший ребенок проживает и воспитывается в семье бабушки по отцовской линии», – сказано в сообщении департамента социальной защиты населения Москвы.

Также отмечается, что социальные службы и в дальнейшем будут оказывать семье помощь и поддержку, а при необходимости с девочкой будет работать психолог.

Ранее маленькую девочку оставили одну в поликлинике на севере столицы. Врачи обратились к правоохранителям, московские следователи опросили свидетелей и работников поликлиники.

После этого девочка была направлена в больницу, где проходила медицинское обследование. Сотрудники соцзащиты отметили, что ребенок охотно общается, имеет навыки самообслуживания, а ее психическое и физическое состояние соответствует возрасту.

Позже удалось найти мать девочки, которая объяснила свои действия тем, что не справляется с материнскими обязанностями, а отдать малышку в детский дом не додумалась. Вскоре был задержан и ее сожитель.

Однако позже прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.