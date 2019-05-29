Из-за некачественного жилья сиротам в Приангарье возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту выделения некачественного жилья детям-сиротам в Куйтунском районе Иркутской области; прокуратурой выявлены факты нарушения застройщиком сроков завершения строительства и сдачи готовых объектов.

Выяснилось, что отделочные работы в выделенных сиротам квартирах выполнены не в полном объеме, ненадлежащим образом осуществлены работы по проведению тепловых сетей и по благоустройству придомовой территории.

Кроме того, установлено, что строительство жилья осуществлялось в отсутствие государственного строительного надзора. Государственная либо негосударственная экспертиза проектной документации не проводилась, сообщает ИА «IrkutskMedia» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

«При наличии незавершенных застройщиком работ, предусмотренных условиями государственных контрактов, с имеющимися нарушениями строительных норм и правил, администрация Куйтунского МО безосновательно выдала разрешения на ввод в эксплуатацию указанных многоквартирных домов. В свою очередь, заказчиком работ (министерством имущественных отношений области) без замечаний были приняты недостроенные квартиры для дальнейшей их передачи лицам из числа детей-сирот. Выявленные прокуратурой района нарушения требования действующего законодательства подтверждены заключениями специалистов государственного строительного надзора области и госпожнадзора», – говорится в сообщении.

Прокуратурой района в адрес застройщика внесено представление с требованием об устранении выявленных в ходе прокурорской проверки недостатков строительства.

По результатам рассмотрения представления застройщиком начаты работы по устранению замечаний.

Также в адрес главы Куйтунского муниципального образования внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, допущенных при вводе в эксплуатацию недостроенных домов. В следственные органы направлены материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц.

По фактам нарушения требований градостроительного законодательства при возведении жилых домов прокуратурой района в адрес министра имущественных отношений области внесено представление об устранении нарушений закона.

Прокуратурой района дана оценка законности действий застройщика при выполнении условий государственных контрактов по строительству жилья для детей-сирот.

Установлено, что застройщик выполнил работы, не соответствующие условиям и объемам, определенными государственными контрактами, проектно-сметной документации, тем самым снизив размер фактически понесенных затрат.

Также прокуратурой района проводится проверка законности подключения многоквартирных домов к тепловым и электрическим сетям, выполнения технических условий застройщиком.

В данный момент проверка продолжается, устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой некачественного жилья для детей-сирот в Тайшетском районе Иркутской области.

После министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко заявлял, что управляющие компании не соглашаются брать на обслуживание построенный для сирот дом в Тайшете, так как жильцы отказываются оплачивать услуги ЖКХ и накопили большую задолженность.

По его словам, региональное Минимущество уже обратилось в прокуратуру для решения вопроса с поиском управляющей компании.

По данному вопросу первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов провел совещание с Владиславом Сухорученко, министром социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимиром Родионовым, руководителем службы государственного строительного надзора Иркутской области Борисом Билаловым и главой Тайшетского муниципального образования Александром Заикой.

По словам Руслана Болотова, губернатором Сергеем Левченко дано поручение досконально разобраться в причинах сложившейся ситуации и решить, как ее исправить.

Между тем Следственный комитет обнаружил нарушения при строительстве трех многоквартирных домов для детей-сирот в Тайшете. Установлено, что застройщик «Бирюсапромстрой» при возведении объектов нарушил строительные нормы и правила, а также проектную документацию. Кроме того, выявлены факты ненадлежащего содержания жилых домов.

Напомним, в феврале сообщалось о чиновнике из Краснодарского края, который хотел заселить сирот в бараки для заключенных. Тогда же стало известно о чиновнице из Рязани, которую задержали за взятки при покупке квартир для детей-сирот.