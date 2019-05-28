Супрун нашла вину России в плохом иммунитете украинцев

И.о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун заявила, что у многих взрослых украинцев отсутствует иммунитет из-за того, что они прививались вакцинами российского производства.

«Выяснилось, что и у многих взрослых отсутствует иммунитет. Те вакцины, которые покупались ранее, были российского производства – и они не работали», – заявила она в интервью «Радио Свобода».

Также она отметила, что некоторые не придерживались «холодной цепи» – купил необходимый препарат, но оставил вакцину не в холоде. В итоге она не сработала, так как неправильно хранилась, пояснила она.

«И это проблема, потому что теперь нужно вакцинировать не только маленьких детишек и тех, которых до 12 лет родители не привили, но и взрослых. У нас было 37 смертей от кори, и это больно, потому что этого не должно быть», – заявила она.

Супрун добавила, что на Украине сейчас есть все необходимые вакцины.

На прошлой неделе Супрун заявила, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН.