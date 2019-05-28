В реках по всему миру обнаружили антибиотики в опасных концентрациях

Экологи обнаружили в реках по всему миру антибиотики и другие лекарственные препараты, следует из результатов исследования, представленных на ежегодной европейской конференции Общества экологической токсикологии и химии окружающей среды SETAC, которая проходит с 26 по 30 мая в Хельсинки.

Международная группа ученых под руководством исследователя из Йоркского университета Алистера Боксалла взяла 711 проб воды из рек в 71 государстве. В 65% проб экологи обнаружили антибиотики, в 50-80% проб с различных континентов встречались иные лекарственные препараты, пишет N+1 со ссылкой на The Guardian.

Самыми грязными оказались реки Пакистана: в Рави, на берегу которой располагается столица государства Лахор, нашли семь антибиотиков в высокой суммарной концентрации. В остальных пакистанских реках обнаружили 33 лекарственных средства, включая антибиотики. В 55% проб воды из африканских рек оказался антибиотик ципрофлоксацин, использующийся для лечения бронхита, пневмонии и бактериальных инфекций желудочно-кишечного тракта. А в речной воде Азии в 79% проб попался метформин, который используют для лечения диабета 2 типа.

В реках Австрии, Бельгии, Ирака, Пакистана, Нигерии, Лаоса содержание хотя бы одного антибиотика было выше концентрации, которая считается не оказывающей вредное воздействие на среду (PNEC – Predicted No Effect Concentration).

Самой грязной среди европейских рек оказался Дунай. В речной воде Австрии экологи обнаружили семь антибиотиков, включая кларитромицин, использующийся для лечения инфекций верхних и нижних дыхательных путей. В Темзе, считающейся одной из наиболее чистых рек Европы, и ее притоках обнаружились пять антибиотиков, в том числе ципрофлоксацин. Его содержание втрое превышало PNEC.