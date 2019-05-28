Глава РФС высказался по поводу пива на стадионах

Российский футбольный союз (РФС) высказался в поддержку инициативы о возвращении продажи пива на стадионах, заявил глава РФС Александр Дюков.

«Решение принимают законодатели. Что касается моего отношения, РФС и клубов, то мы не видим никакой проблемы в продаже и рекламе пива на стадионах», – сказал Дюков, передает ТАСС.

По его словам, продажа пива на стадионах – важный источник дохода для лиг и клубов. Дюков отметил, что на данный момент есть несколько инициативных групп, которые работают на получение законодательного разрешения.

«Это одно из решений, которое связано с реализацией концепции наследия чемпионата мира. Мы же хотим, чтобы стадионы заполнялись. Продажа пива на стадионах не влияет на суточное потребление в городе в день проведения матча, это факт. Все ведут себя прилично, нет пьяных, чемпионат мира показал, что из-за продажи пива не было проблем», – сказал глава РФС.

Он подчеркнул, что не выступает за продажу пива и сам не употребляет этот напиток.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году, была разрешена продажа пива на стадионах и в фан-зонах.