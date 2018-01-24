На объектах ЧМ-2018 разрешили продавать пиво

Продажа пива во время ЧМ-2018 по футболу будет разрешена на стадионах и в фан-зонах, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

«Так и будет не только на стадионах, но и в фан-зонах», – передает «Интерфакс» слова Мутко.

Напомним, Виталий Мутко пообещал, что на чемпионате мира по футболу 2018 года в России не будет проблем с рекламой и реализацией пива.

Против возвращения пива на стадионы ранее неоднократно высказывались главный государственный санитарный врач Геннадий Онищенко и руководитель Минздравсоцразвития Татьяна Голикова.

В Минздраве сообщили, что к чемпионату мира по футболу во всех российских городах, принимающих первенство, вновь появятся медвытрезвители.