В России изменились правила ОМС

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Нищей Украине дефолт не страшен

Поддержка МВФ оказалась для Украины по последствиям равносильна дефолтуФото: Александр Щербак/ТАСС
Предложение украинского бизнесмена Игоря Коломойского объявить дефолт на Украине, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду, вызвало широкий резонанс. С одной стороны, многие еще помнят последствия дефолта 1998 года, и их не пожелаешь и врагу. С другой стороны, последние пять лет Украина живет так плохо, что кажется – хуже уже быть не может. Является ли дефолт выходом? Подробности...
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Литовцы указали русофобам на дверь

«Это такой литовский Макрон в возрасте. Он технократ и прагматик, экономист в квадрате, Явлинский, у которого получилось»Фото: Ints Kalnins/Reuters
Литва выбрала нового президента – беспартийного экономиста Гитанаса Науседу, который пообещал нации изменить риторику в отношениях с Россией. Означает ли разгромное поражение националистов, что Литва перестанет быть самой антироссийской страной ЕС? Или население попросту обманули, подсунув «темную лошадку» в тот момент, когда открытые русофобы потеряли шансы на победу? Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Чего сможет добиться «фракция Путина» в Европарламенте

У Марин Ле Пен и Маттео Сальвини есть повод для радостиФото: Alessandro Garofalo/Reuters
По итогам выборов в Европарламенте появится «фракция Путина». Это не выдумки «российской пропаганды», а сбывшийся прогноз евроинтеграторов, которым они пытались запугивать избирателей перед выборами. Пока что эта фракция не сможет кардинально изменить политику Евросоюза – но на следующих выборах в 2024 году, она, по уверению все тех же строителей единой Европы, сможет разрушить Евросоюз. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Не осуждайте мужиков на самокатах

Дмитрий Ольшанский, публицист
Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...
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Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вокруг радикалов и популистов (многие из которых симпатизируют России) действительно возник некий ореол романтичности и всемогущества. Однако трезвый анализ очень быстро все расставляет на свои места. Подробности...
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Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Империя «Макдональдс», Тевтонский рыцарский орден, магазины «Вкусвилл», ярлык Золотой орды на княжение, кофейни Sturbuck, Магдебургское городское право... Что общего у всего вышеперечисленного? Подробности...
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    Как нападают на российских журналистов

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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

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      Умерла самая сердитая кошка интернета

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          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

          • Да, частично

          • Нет, Украина объявит дефолт

          • Нет, Украина рано или поздно выплатит все долги

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            В России изменились правила ОМС

            28 мая 2019, 08:18

            Текст: Анастасия Воробьева

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            В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).

            По новым правилам ОМС в стране будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения.

            Так, в ближайшие два года должна пройти диспансеризация и профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого будет определена группа здоровья.

            Уточняется, что, если во время обследования будет обнаружено хроническое заболевание, при наличии которого человеку необходим контроль врача, то его поместят под диспансерное наблюдение. Оно подразумевает, что такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год.

            Также, согласно новым правилам, страховые компании должны будут работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им решать спорные ситуации. Например, при возникновении у пациента сомнений относительно качества обследования и лечения, страховые представители должны будут назначить экспертизу полученного лечения.

            Ранее сообщалось, что Минздрав решил расширить перечень бесплатных медицинских услуг.


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