Минздрав решил расширить перечень бесплатных медицинских услуг

В следующем году в перечень бесплатных медуслуг по полису обязательного медицинского страхования добавятся новые виды высокотехнологической помощи, говорится в проекте постановления правительства о программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2019-2021 годы.

В 2019 году в перечень бесплатных услуг по ОМС войдут эндопротезирование с использованием компьютерной навигации суставов рук и ног при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся переломах, остеопорозе и системных заболеваниях. Также бесплатной станет коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни.

Кроме того, продолжится переход от показателей койко-дни к показателям, характеризующим законченные случаи лечения пациентов, сообщает «Российская газета».

«Оплату через систему ОМС лечебные учреждения будут получать не за каждый койко-день, а за каждый пролеченный случай. Для медучреждений это удобно, не нужно отчитываться за каждый день, а пациенты смогут дольше оставаться в стационарах и получать весь комплекс необходимой помощи до полного выздоровления», – пояснила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Также участковые терапевты по новым правилам будут приходить к пациентам с профилактическими осмотрами, чтобы объяснить, что болезни легче предупредить, чем затем лечить. Как это будет работать, пока неясно.