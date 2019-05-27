В Кремле отреагировали на сообщения об отставке Суркова

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.

«Пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения ряда телеграм-каналов об отставке чиновника, передает ТАСС.

Ранее политики Луганской народной республики заявили, что слухи об отставке Суркова, появившиеся в ряде телеграм-каналов, распространяют спецслужбы Украины.

Также экс- председатель Народного совета ЛНР, кандидат на пост председателя Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин со ссылкой на источники в руководстве республики опроверг сообщения о якобы имевшей место двухчасовой встрече главы республики Леонида Пасечника с бывшим послом России в Белоруссии Михаилом Бабичем. По словам Карякина, сотрудничество ЛНР с Россией идет по прежним каналам, планируются встречи и консультации, в том числе и с Сурковым.