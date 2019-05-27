Васильева связала травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что травля в соцсетях учителей и буллинг (травля учеников) в школах могут быть звеньями одной цепи.

«Учителя общаются, ведут социальные сети. Естественно, что педагогический труд всегда неразрывно связан с соблюдением высоких моральных и этических норм. Однако предавать травле, выстраивать новые стены между родителями и педагогами, усиливать это давление через средства массовой информации – недопустимо. Подобными поступками создается никому не нужное напряжение. В этот же момент общество удивляется такому явлению, как буллинг в школах. Но стоит задуматься: а не может ли это быть звеньями одной цепи?», – написала глава Минпросвещения Ольга Васильева на сайте РИА «Новости».

Васильева также назвала и отличительную черту российского образования: «Какие бы изменения ни проходили в нашей стране на разных исторических этапах, подход к доступности образования – то, что всегда нас отличало. Поэтому, развивая инфраструктуру, мы никогда не забываем, что ключевым звеном в современной школе является учитель».

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Она добавила, что педагог должен давать знания, учить ими пользоваться.

«Особенно сейчас, когда на каждом шагу нас окружают цифровые технологии, за кажущейся простотой в доступе к информации скрывается растерянность детей. Как найти в ней что-то действительно полезное, как получить в этих потоках актуальные знания? Ответ даст учитель», – написала глава Минпросвещения.

Глава ведомства также отметила, что Минпросвещения контролирует ситуацию с зарплатой учителей.

«С развитием содержательной составляющей существенное внимание мы уделяем созданию достойных условий труда для наших учителей. Вместе с ростом в номинальном значении за последние годы зарплата учителей сравнялась со средней в каждом субъекте, и мы продолжаем тщательно следить за этим процессом», ­– добавила Васильева.

Ранее учительница русского языка и литературы из барнаульской школы Татьяна Кувшинникова уволилась после осуждений за фото в спортивном купальнике. Тогда Ольга Васильева рассказала, как решать проблему травли учителей в соцсетях.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Кувшинникова потеряла работу, а также зачем вмешиваться в форму одежды педагогов.