Ярославское УФСИН опровергло смерть заключенного из-за пыток

Появившаяся в СМИ информация об избиении осужденного в ярославском СИЗО не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

«28 апреля 2019 года в камере СИЗО-1 обнаружен осужденный С., этапируемый транзитом через следственный изолятор, совершивший попытку акта суицида через повешение. На место происшествия незамедлительно выдвинулась резервная группа с медицинским работником, осужденному оказаны реанимационные мероприятия», – говорится в сообщении УФСИН.

Группа не обнаружила на его теле следов пыток и насилия. Осужденного этапировали в клиническую больницу №2.

«По данному факту проведена служебная проверка, материалы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», – добавили в ведомстве.

Ранее несколько СМИ сообщили, что 30-летний заключенный, отбывающий наказание в СИЗО-1, умер в реанимации, куда был доставлен с черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга. Сообщалось, что на его теле были синяки и следы от пыток.

Ранее УФСИН по Ярославской области уже попадало в скандал, связанный с пытками заключенных. В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Евгения Макарова следователи возбудили уголовное дело.

Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство. В феврале СК назвал возможного организатора пыток в ярославской колонии.