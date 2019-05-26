Угроза на станции метро «Орехово» не подтвердилась

Бесхозный предмет с проволокой в вестибюле станции «Орехово» оказался кем-то забытым пакетом, угроза не подтвердилась, сообщил представитель экстренных служб.

«Угроза не подтвердилась, подозрительным бесхозным предметом оказался кем-то забытый пакет с проволокой», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что северный вестибюль станции метро «Орехово» Московского метрополитена закрыли на вход и выход из-за обнаружения подозрительного предмета.