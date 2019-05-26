Станцию метро Москвы закрыли из-за предмета с проводами

Северный вестибюль станции метро «Орехово» Московского метрополитена закрыт на вход и выход из-за обнаружения подозрительного предмета, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Возле входа в северный вестибюль станции метро «Орехово» найден бесхозный предмет с торчащими проводами», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас ожидается прибытие кинологов, вестибюль закрыт на вход и выход.