Иран призвал исламские страны совместно противостоять США

Исламские страны должны сотрудничать между собой, чтобы «совместно противостоять экспансионистским амбициям США», заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф после переговоров в Исламабаде с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

По сведениям иранского телеканала Al Alam, Зариф также встретился с начальником штаба сухопутных сил Камаром Джаведом Баджвой и премьер-министром Имраном Ханом, передает ТАСС.

«Мы обсудили с пакистанскими партнерами жестокие санкции, которые ввели Соединенные Штаты против иранского народа», – сообщил глава МИД Ирана. По словам Зарифа, политика США «представляет собой опасность всему мировому порядку».

«Если мы сейчас не будем противодействовать высокомерию Вашингтона, то международное сообщество очень скоро столкнется с большими проблемами, – подчеркнул шеф иранской дипломатии. – Судьба мира окажется в руках тех, кто не соблюдает никаких законов».

В ходе визита Зариф отметил, что Иран и Пакистан связывают прочные отношения.

Накануне первый корабль авианосной группы ВМС США вошел в Персидский залив. В тот же день глава Белого дома Дональд Трамп объявил о решении увеличить контингент США на Ближнем Востоке для «сдерживания иранских угроз».

На прошлой неделе в Персидский залив вошли ракетные эсминцы ВМС США. Туда же направилась авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов. В понедельник глава Белого дома Дональд Трамп предрек «официальный конец» Ирана.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США готовятся к войне с Ираном. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД