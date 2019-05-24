Депутат объяснил, откуда у него 29 квартир и 10 самолетов

Самый богатый депутат гордумы Сургута Евгений Барсов объяснил наличие у него десятков квартир и самолетов доходами от бизнеса.

«Я продал акции предприятия (строительная компания «Сургутстройтрест»), которое стоит несколько миллиардов. Кроме того, я 42 года работаю в строительстве, так что смог заработать себе на жизнь», – цитирует чиновника Ura.ru.

Согласно декларации за 2018 год, у Барсова в собственности имеются 29 квартир и 10 самолетов, а доход депутата составил 33,5 млн рублей. Кроме того, он владеет девятью земельными участками, жилым домом, автостоянкой, пятью нежилыми помещениями и газопроводом. В гордуме Сургута Барсов представляет партию ЛДПР.

Депутат отметил, что являясь муниципальным чиновником, он имеет полное право вести предпринимательскую деятельность. Также Барсов сообщил, что всерьез увлекается малой авиацией и приобрел самолеты для своего частного аэродрома.

Ранее депутат заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа, генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал землю площадью в четыре Салехарда.