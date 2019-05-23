Из-за долгов подмосковной зверофермы под угрозой голода оказались 95 тыс. соболей и норок

Старейшее российское звероводческое хозяйство «Русский соболь» в Московской области 20 мая осталось без электроэнергии из-за долга перед «Мосэнергосбытом» в размере 3 млн рублей; если решение проблемы найти не удастся, то длительная задержка в работе кормушек может погубить поголовье хозяйства.

«Мы задолжали ресуроснабжающей организации за два месяца, теперь ведем переговоры об отсрочке долга. Прорабатываем ситуацию с министерством энергетики Московской области и руководством района. В ближайшее время ожидаем восстановления снабжения», – рассказал «Ридусу» директор предприятия Владимир Шевырков.

Пока сети «Русского соболя» питаются от арендованного дизель-генератора. От его работы зависит не только освещение, но также водозабор и работа кормушек и поилок для животных. В хозяйстве живет 30 тыс. голов основного стада и около 45 тыс. молодых особей. Это не только соболи, но и хорьки, норки, лисицы, песцы, енотовидные собаки, сурки.

«Пушной зверь, к счастью, не пострадал. Задержка в кормежке составила не больше восьми часов», – рассказал Шевырков.

По словам директора, предприятие планирует рассчитаться с «Мосэнергосбытом», получив правительственные субсидии и подведя итоги продаж шкурок за межсезонье.

Эксперт пушной отрасли Юлия Тютрина в свою очередь объяснила, что основная причина проблем «Русского соболя» – падение аукционных цен на меха: «В последние годы спрос на ту же норку – один из самых популярных видов меха – упал на 40%, на крупных аукционах сокращается количество торгов».

Еще в 2016 году подмосковные СМИ сообщали о проблемах с задержками зарплаты на предприятии и уходе сотрудников. В апреле 2019 года отраслевой журнал «Пушные аукционы» объявил, что Министерство сельского хозяйства России планирует закрытие «Русского соболя» как убыточного предприятия. Но пока бывший зверосовхоз продолжает работу.

«Вопрос о закрытии поднимался полтора месяца назад, но заглох. Продать ФГУП можно только через приватизацию на конкурсной основе», – отметил Шевырков.

Хозяйство «Русский соболь» было основано в Подмосковье в 1928 году как Пушкинский зверосовхоз. Предприятие не прекращало работу даже во время Великой Отечественной войны, именно здесь была выведена порода клеточных соболей. Хозяйство не только выделывает и продает шкурки животных – своим клиентам оно предлагает меховые наборы для индивидуального пошива и меховые аксессуары. Приручаемых животных, например, хорьков, «Русский соболь» предлагает на продажу как домашних питомцев и проводит их экспертную оценку.