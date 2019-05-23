Из-за долгов подмосковной зверофермы под угрозой голода оказались 95 тыс. соболей и норок

Взгляд
23 мая, четверг  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
Разделы

Как обезопасить российские смартфоны от американцев

России нужна собственная операционная система для гаджетовФото: Till Simon Nagel/DPA/ТАСС
Запрет использования операционной системы Android на смартфонах и планшетах китайского производителя Huawei поднял вопрос об информационной и технологической безопасности России. Что будет, если США используют этот рычаг давления для целой страны? Готова ли Россия к такому развитию событий?  Подробности...
Перейти а раздел…

Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

Путин и Абэ наблюдают за борьбой российских и японских дзюдоистовФото: Sergei Karpukhin/Reuters
Только два процента россиян выступают за передачу Южно-Курильских островов Японии – так показал последний опрос общественного мнения. В этом не было бы ничего примечательного, если бы не тот факт, что опрос проводился по заказу японского МИДа. Способны ли его результаты подвигнуть Токио наконец-то признать очевидное – как и итоги Второй мировой, так и возможность разговора только о двух из четырех островов? Подробности...
Перейти а раздел…

Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРОФото: Минобороны России/Youtube
В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение? Подробности...
Перейти а раздел…

Герои Майдана примеряют шкуру Януковича

Первый кавалерийский наскок нового президента на старый парламент закончился фиаскоФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Зеленский всего пару дней как у власти, а уже пропустил первый контрудар. Верховная рада отвергла его проект избирательной реформы, а спикер Парубий даже заявил, что чует запах новых «горящих шин», намекнув таким образом Зеленскому на третий Майдан. Похоже, сторонники старой власти не догадываются, что своим поведением они лишь подыгрывают Зеленскому перед выборами в новую Раду. Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему атака США на Huawei была ошибкой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Война США против китайской компании Huawei может привести к концу глобализации. А значит, и к концу американского лидерства в мире, основанного как раз на этой глобализации. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Главным собором Екатеринбурга останется Ельцин-Центр

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
В течение минимального для социологии времени один и тот же город качнулся от одного доминирующего мнения к другому доминирующему мнению. Такое вообще бывало еще когда-нибудь в истории социологических замеров? Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими

Владимир Добрынин, журналист
В Испании неожиданно обнаружили, что американский кинематограф выставляет в роли злодеев не только русских, но и другие европейские народы, в частности, испанцев. Страшно этому удивились, а что делать – не знают. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как улучшилась жизнь в России за 10 лет

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 20 комментариев

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

        «Комиссионный магазин»: История о проекте, который нужен людям

          Перейти а раздел…
          Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?
          • Да

          • Нет

          • Не интересуюсь хоккеем

          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Казахстан ответил на предложение Лукашенко о поставках нефти
            Зеленский дал первые поручения новому главе генштаба ВС УкраиныАрмия Сирии начала операцию по освобождению провинции ИдлибНазван состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020В Кремле оценили желание Белоруссии закупать нефть у Казахстана
            Зеленскому предложили уйти в отставкуПьяный монах напал с ножом на собрата в Троице-Сергиевой лавреНабиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 8%Эксперт оценил победу националистов на выборах в Индии
            В Кремле прокомментировали запуск Би-би-си ток-шоу с «Путиным» в роли ведущегоПескова удивили сообщения об отказе выпускать косаток из «китовой тюрьмы»ООН потребовала от Британии срочно прекратить оккупацию ЧагосаВ Грузии оценили слова ждущей первого шага от Путина Зурабишвили

            Главная тема


            Герои Майдана примеряют шкуру Януковича

            «наследники бесов»


            Соловьев ответил на вызов на дуэль

            «Попробуйте забрать»


            В Совфеде ответили на призыв НАТО к России вывести войска из Крыма

            «не будет диалога»


            Президент Грузии ждет от Путина первого шага

            Видео

            устройство общества


            Америку ждет испытание социализмом

            спор за острова


            Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил

            новая власть


            Что ждет одиозных министров Порошенко

            торговая война


            Китай приготовил США редкоземельный удар

            викторина


            Каких животных навсегда потеряла Россия?

            Вирус «шестьдесят восьмых»


            Владимир Можегов: Блеск и нищета Первой Оранжевой

            Обреченность на восхищение


            Ольга Андреева: Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

            Расцвет либерализма


            Алексей Алешковский: Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

            на ваш взгляд


            Победит ли сборная России на ЧМ по хоккею?

            Из-за долгов подмосковной зверофермы под угрозой голода оказались 95 тыс. соболей и норок

            23 мая 2019, 13:03

            Текст: Мария Бобылева

            Версия для печати

            Старейшее российское звероводческое хозяйство «Русский соболь» в Московской области 20 мая осталось без электроэнергии из-за долга перед «Мосэнергосбытом» в размере 3 млн рублей; если решение проблемы найти не удастся, то длительная задержка в работе кормушек может погубить поголовье хозяйства.

            «Мы задолжали ресуроснабжающей организации за два месяца, теперь ведем переговоры об отсрочке долга. Прорабатываем ситуацию с министерством энергетики Московской области и руководством района. В ближайшее время ожидаем восстановления снабжения», – рассказал «Ридусу» директор предприятия Владимир Шевырков.

            Пока сети «Русского соболя» питаются от арендованного дизель-генератора. От его работы зависит не только освещение, но также водозабор и работа кормушек и поилок для животных. В хозяйстве живет 30 тыс. голов основного стада и около 45 тыс. молодых особей. Это не только соболи, но и хорьки, норки, лисицы, песцы, енотовидные собаки, сурки.

            «Пушной зверь, к счастью, не пострадал. Задержка в кормежке составила не больше восьми часов», – рассказал Шевырков.

            По словам директора, предприятие планирует рассчитаться с «Мосэнергосбытом», получив правительственные субсидии и подведя итоги продаж шкурок за межсезонье.

            Эксперт пушной отрасли Юлия Тютрина в свою очередь объяснила, что основная причина проблем «Русского соболя» – падение аукционных цен на меха: «В последние годы спрос на ту же норку – один из самых популярных видов меха – упал на 40%, на крупных аукционах сокращается количество торгов».

            Еще в 2016 году подмосковные СМИ сообщали о проблемах с задержками зарплаты на предприятии и уходе сотрудников. В апреле 2019 года отраслевой журнал «Пушные аукционы» объявил, что Министерство сельского хозяйства России планирует закрытие «Русского соболя» как убыточного предприятия. Но пока бывший зверосовхоз продолжает работу.

            «Вопрос о закрытии поднимался полтора месяца назад, но заглох. Продать ФГУП можно только через приватизацию на конкурсной основе», – отметил Шевырков.

            Хозяйство «Русский соболь» было основано в Подмосковье в 1928 году как Пушкинский зверосовхоз. Предприятие не прекращало работу даже во время Великой Отечественной войны, именно здесь была выведена порода клеточных соболей. Хозяйство не только выделывает и продает шкурки животных – своим клиентам оно предлагает меховые наборы для индивидуального пошива и меховые аксессуары. Приручаемых животных, например, хорьков, «Русский соболь» предлагает на продажу как домашних питомцев и проводит их экспертную оценку.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............