Саакашвили захотел обучить грузин методам борьбы с властями

Скрывающийся в Голландии от грузинского правосудия экс-президент Михаил Саакашвили заявил, что учредит в городе Кварели на востоке Грузии молодежную школу, где около 500 человек будут обучать «современным технологиям, методам борьбы» против нынешней власти на его родине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщило Общественное ТВ Грузии, также в этой школе будут преподавать «антиоккупационную политику» – Тбилиси обвиняет Россию в «оккупации Абхазии и Южной Осетии», а еще «тактике борьбы с олигархом» – главой правящей в стране «Грузинской мечты» миллиардером и меценатом Бидзиной Иванишвили.

По словам Саакашвили, эта молодежь «станет ядром будущих властей в Грузии».

Экс-президент сообщил, что желающие обучаться будут проходить проверку на детекторе лжи, чтобы исключить поступление в школу «агентов спецслужб».

По словам Саакашвили, он сам «учился такому на Украине и в других местах». Экс-президент сообщил, что лекторы будут зарубежными, а он сам будет обучать дистанционно.

Ранее, сказал он, такая школа была им создана вблизи Тбилиси в Цхваричамиа для партийного актива его «Единого национального движения».

Бывший глава Грузии, заочно осужденный на родине на три и 6 лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением, заявил, что таким образом он готовит почву «для скорейшего возвращения в Грузию и включения в борьбу».

«Все получится, мы идем верным путем», - сказал он.