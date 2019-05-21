МИД заявил о двойной дискриминации русского языка на Украине

МИД России выразил сожаление по поводу отказа Совбеза ООН рассмотреть вопрос о тотальной украинизации. Экстренное заседание ООН было созвано по инициативе Москвы в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Вызывает сожаление, что западные члены Совета безопасности по политическим соображениям заблокировали проведение заседания, отказавшись дать должную оценку действиям властей в Киеве и в очередной раз проявив двойные стандарты при рассмотрении положения дел в этой стране», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

В ведомстве отмечают, что закон принимался с многочисленными процедурными нарушениями и рассмотрением более 2 тыс. поправок. Также в министерстве указали на то, что были попытки отменить решение украинского парламента о принятии закона, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости тщательного анализа документа на предмет соответствия Конституции. Как полагают в МИДе, закон о языке используется как инструмент внутриполитической борьбе.

«Языковой вопрос явно был использован как инструмент в борьбе за власть беспринципными политическими деятелями. Хотя разработчики вынуждены были отреагировать на неприятие и недовольство в обществе, которое вызвал законопроект еще на стадии обсуждения, и скорректировали самые одиозные пассажи, его дискриминационная сущность изменений не претерпела», – отметили в ведомстве.

В МИДе заявили, что закон о языке означает насильственную украинизацию, нарушающую Конституцию страны и права национальных меньшинств, в частности, русскоязычного населения.

«Ряд преференций предусмотрен только для языков Евросоюза и крымско-татарского языка. Это свидетельствует о двойной дискриминации русского языка и лишь обостряет противоречия и усиливает конфликтный потенциал внутри страны», – подчеркивается в комментарии.

Ведомство также обратило внимание на то, что Украина побоялась направить закон о языке на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы, ранее уже критиковавшую украинский закон «Об образовании». Вместе с тем в МИДе выразили надежду на то, что западные партнеры и международные правозащитники адекватно и принципиально оценят действия Киева, направив свое влияние на защиту прав национальных меньшинств Украины.

Напомним, в понедельник СБ ООН не стал рассматривать украинский закон о языке на экстренном совещании, инициированном Россией.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский закон о государственном языке нарушает Минские договоренности.