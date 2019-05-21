МИД заявил о двойной дискриминации русского языка на Украине

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21 мая, вторник  |  Последнее обновление — 21:34  |  vz.ru
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Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
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Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

Кадр из скандальной видеозаписиФото: кадр из видео
Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и весьма дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Перебои с хамоном не надо сравнивать с концлагерем

Алексей Алешковский, сценарист
Если исходить из системы ценностей, в которой главенствуют права и свободы человека, то нынешний режим является самым либеральным в истории России. Тем не менее, мы регулярно слышим, что «живем в концлагере». Подробности...
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Петр Первый и Сталин – часть одного процесса

Ольга Андреева, Журналист
История не повод для идеологического конфликта. Это место национальной силы, точка отсчета, от которой стремительно взбегает к настоящему волна исторического опыта. Пока мы все это не поймем, мы ни о чем друг с другом не договоримся. Подробности...
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О здравой психиатрии и безумной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...
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            МИД заявил о двойной дискриминации русского языка на Украине

               21 мая 2019, 20:23
            Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
            Текст: Абдулла Шакиров

            Версия для печати  •
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            МИД России выразил сожаление по поводу отказа Совбеза ООН рассмотреть вопрос о тотальной украинизации. Экстренное заседание ООН было созвано по инициативе Москвы в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

            «Вызывает сожаление, что западные члены Совета безопасности по политическим соображениям заблокировали проведение заседания, отказавшись дать должную оценку действиям властей в Киеве и в очередной раз проявив двойные стандарты при рассмотрении положения дел в этой стране», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

            В ведомстве отмечают, что закон принимался с многочисленными процедурными нарушениями и рассмотрением более 2 тыс. поправок. Также в министерстве указали на то, что были попытки отменить решение украинского парламента о принятии закона, а президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости тщательного анализа документа на предмет соответствия Конституции. Как полагают в МИДе, закон о языке используется как инструмент внутриполитической борьбе.

            «Языковой вопрос явно был использован как инструмент в борьбе за власть беспринципными политическими деятелями. Хотя разработчики вынуждены были отреагировать на неприятие и недовольство в обществе, которое вызвал законопроект еще на стадии обсуждения, и скорректировали самые одиозные пассажи, его дискриминационная сущность изменений не претерпела», – отметили в ведомстве.

            В МИДе заявили, что закон о языке означает насильственную украинизацию, нарушающую Конституцию страны и права национальных меньшинств, в частности, русскоязычного населения.

            «Ряд преференций предусмотрен только для языков Евросоюза и крымско-татарского языка. Это свидетельствует о двойной дискриминации русского языка и лишь обостряет противоречия и усиливает конфликтный потенциал внутри страны», – подчеркивается в комментарии.

            Ведомство также обратило внимание на то, что Украина побоялась направить закон о языке на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы, ранее уже критиковавшую украинский закон «Об образовании». Вместе с тем в МИДе выразили надежду на то, что западные партнеры и международные правозащитники адекватно и принципиально оценят действия Киева, направив свое влияние на защиту прав национальных меньшинств Украины.

            Напомним, в понедельник СБ ООН не стал рассматривать украинский закон о языке на экстренном совещании, инициированном Россией.

            Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский закон о государственном языке нарушает Минские договоренности.


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