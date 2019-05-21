Член совета движения «Голос» задержан в Москве

Член совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роман Удот задержан в Москве по подозрению в угрозе убийством, сообщили в правоохранительных органах.

Активист был задержан сотрудниками отдела полиции аэропорта Шереметьево, сообщает РАПСИ.

Как сообщили в ведомстве, Удот скрывался от следственных органов, подозревающих его в угрозе убийством журналистке. Сам он свою вину отрицает.