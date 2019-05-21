Бортников предупредил об угрозе использования боевиками биотоксинов

Международные террористы располагают возможностями для производства химоружия и биологических токсинов, у спецслужб имеются достоверные данные на этот счет, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Бортников заявил на открытии заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Душанбе, что были добыты «достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности», передает РИА «Новости».

Так, «преступники располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия и биотоксинов», а для доставки поражающих элементов «применяются беспилотные летательные аппараты».

Кроме того, террористы наращивают активность и техническую оснащенность своих киберподразделений, целью которых является дезорганизация работы органов власти: «Современные информационные технологии предоставляют бандитам широчайшие возможности для дистанционного распространения своих идей, привлечения неофитов и постановки задач безуликовым способом, через криптографически защищенные мессенджеры и каналы социальных сетей».

При этом «электронные почтовые сервисы зарубежных стран и IP-телефония используется для масштабных рассылок ложных сообщений об угрозах совершения терактов».

Бортников подчеркнул, что разгромленные на Ближнем Востоке террористы по-прежнему сохраняют возможности для совершения атак по всему миру, «в том числе при поддержке зарубежных спонсоров», передает ТАСС.

По его словам, «крупные формирования джихадистов разбиты, но теперь они пытаются перегруппироваться в зонах, не подконтрольных сирийскому правительству, либо отсидеться в лагерях беженцев».

Он заявил также, что террористы намерены использовать для совершения терактов не только вдов и жен боевиков, но и их детей, которые массово возвращаются в страны исхода.

«В этой среде необходимо вести тщательную фильтрационную работу для выявления потенциальных террористов-смертников и идейных пропагандистов», – подчеркнул директор ФСБ.

Известно также, что филиал террористической организации «Исламское государство*» (ИГ*; организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) «Вилаят Хорасан» уже сосредоточил около 5 тыс. боевиков в северных районах Афганистана, граничащих «с государствами Содружества»; при этом членами данной организации в основном являются «граждане СНГ, воевавшие в Сирии».

Директор ФСБ указал, что тенденция создания международными террористами новых плацдармов в Северной Африке и в Азии приобретает «устойчивый характер».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, выступая на параде Победы на Красной площади, что Россия продолжит укреплять свою обороноспособность, а также призвал страны к сотрудничеству в борьбе с терроризмом.