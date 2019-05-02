Сенаторы США потребовали отставки генпрокурора

Генпрокурор США Уильям Барр впервые выступил перед американским Конгрессом с момента публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».

Генпрокурор назвал «плаксивой» жалобу Мюллера на неточное изложение итогов расследования. Барр подчеркнул, что минюст США не искажал информацию, передает РИА «Новости».

При этом генпрокурора «удивило» то, что Мюллер не смог определиться, мешал ли ему глава американского государства Дональд Трамп проводить расследование. По мнению Барра, расследование против Трампа мог вести Мюллер, нового расследования быть не должно.

Демократы не поверили Барру и захотели услышать самого Мюллера. У генпрокурора не было возражений.

При этом Барр отказался от планировавшегося на четверг выступления в Палате представителей. Контролирующие палату демократы не только хотели допросить Барра сами, но и намеревались привести на слушания юристов.

Трамп в интервью Fox Business Network, заявил, что три сенатора, публично требовавшие на слушаниях отставки Барра, «возмущались и бредили, как безумные». Спекуляции на тему «сговора» с Москвой и «воспрепятствования правосудию» Трамп назвал «фальшивкой».

В частности, к отставке призывала сенатор Мэйзи Хироно, передает 360tv.ru со ссылкой на CNN.