Украинские силовики час обстреливали Горловку

Подразделения ВСУ в воскресенье утром в течение часа обстреливали подконтрольную Донецкой народной республике Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Металлист (под контролем Киева) – Доломитное (окраина Горловки) – выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, Металлист – поселок Байрак (подконтрольная ДНР Горловка) – выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра», – передает слова представителя ДНР РИА «Новости».

Он отметил, что обстрел длился около часа. О разрушениях и пострадавших пока данных нет.

В четверг украинские силовики обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции.