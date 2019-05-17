В Иваново в трубы вместо газа закачали воду

В Иваново в одной из квартир на проспекте Текстильщиков произошла утечка газа из-за того, что в трубы вместо топлива закачали воду.

При подключении газовой колонки монтажники перепутали соединения «газ-вода», в результате чего вода и оказалась в трубах, сообщается на сайте следственного управления СК России по Ивановской области.

Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».