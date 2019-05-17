Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией, исключив ее из специальный списка развивающихся стран-бенефициаров, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я пришел к выводу, что, учитывая ее [Турции] уровень экономического развития, было бы целесообразным отменить с 17 мая 2019 года обозначение Турции в качестве развивающейся страны-бенефициара», – заявил Трамп, слова которого приводит ТАСС.

В соответствии с этим решением Соединенные Штаты отменяют для Турции особый льготный режим торговли.

Накануне в Конгрессе США пригрозили Турции санкциями за приобретение ЗРК С-400.

Ранее в администрации президента Турции прокомментировали сообщения СМИ о том, что Анкара якобы откажется от приобретения у России ЗРС С-400 под угрозой введения американских санкций и последующего ухудшения экономической ситуации.