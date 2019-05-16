Южная Осетия обвинила Грузию в нарушении воздушного пространства

В четверг Южная Осетия на переговорах с Грузией при международных посредниках в населенном пункте Эргнети заявила, что грузинским БПЛА было нарушено ее воздушное пространство, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщила телекомпания «Имеди», переговоры в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты продолжались около 7 часов, и во время встречи официальный представитель Цхинвала Егор Кочиев заявил о том, что беспилотный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Южной Осетии в районе населенного пункта Серибалта в месте расположения южноосетинского пограничного наряда.

По его словам, разведка была осуществлена на низкой высоте, после чего БПЛА «улетел в направлении Грузии».

Тбилиси этот вопрос оставил без комментариев. В свою очередь, грузинская сторона заявила о том, что ее воздушное пространство со стороны Южной Осетии было нарушено российским военным вертолетом.

Заместитель полпреда президента РЮО по постконфликтному урегулированию Егор Кочиев сказал, что доказательств на этот счет Тбилиси предоставить не смог.

Переговоры в данном формате проводятся после войны 2008 года. Стороны не смогли согласовать дату следующей встречи.