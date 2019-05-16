Путин предложил провести ревизию в сфере использования памятников культуры

Президент России Владимир Путин считает необходимым провести ревизию в области восстановления и использования памятников культуры. С такой идеей глава государства выступил в ходе медифорума Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Я думаю, что в контакте с теми людьми, которые посвящают этому значительную часть своей жизни и, действительно, являются специалистами, заботятся о сохранении этих объектов, нужно провести ревизию того, что происходит реально в этой сфере. И принять более сбалансированные решения, которые делали бы более эффективным восстановление этих объектов и их дальнейшее использование», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент при этом отметил, что эта работа должна проводиться качественно, чтобы не провоцировать ситуации, которые могут привести к разрушению культурных памятников при их эксплуатации.

«Потому что можно довести до такого состояния, ничего не делая, а можно довести до такого же состояния в ходе эксплуатации. Поэтому здесь нужно провести дополнительную ревизию и, конечно, ситуацию надо менять, здесь я не могу не согласиться. Потому что практика показывает, что все, что сформулировано до сих пор, не работает», – заявил Путин.

По мнению главы государства, в целях более эффективной работы на федеральном уровне можно создать дополнительные надзорные органы, оставив при этом объекты культуры в собственности субъектов.

В четверг Владимир Путин участвует в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» (ОНФ).

Медиафорум стартовал в Сочи 14 мая, участниками стали порядка 500 человек. В числе ключевых тем форума – реализация нацпроектов. Работа форума в первые два дня проходила в рамках мастер-классов, дискуссий и секций. В частности, работали секции, посвященные печатным СМИ, новым медиа, а также перспективам цифровизации в России.