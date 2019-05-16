Европол отчитался о победе над русскими хакерами

Европол сообщил, что в ходе международной операции была ликвидирована крупная хакерская группировка, важную роль в которой играли граждане России.

По данным Европейского полицейского агентства (Европол), «группировка занималась распространением вредоносного программного обеспечения GozNym («Гознайм»), с помощью которого злоумышленники пытались похитить около 100 млн долларов у 41 тыс. жертв, в основном у бизнесменов и финансовых структур», передает ТАСС.

Уточняется, что в группировку входили несколько российских граждан. Они занимались разработкой и распространением вредоносного программного обеспечения, а также отмыванием незаконно полученных средств.

Ранее США обвинили китайскую хакерскую группировку в хищении данных 78 млн человек.